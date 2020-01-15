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Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyenlere yönelik operasyon

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere operasyon düzenlendi.

15.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:14
'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere operasyon düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hüküm giyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 30 hükümlünün adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle bazı evlere şafak vakti baskın düzenledi.
Ekipler, koç başıyla kapılarını kırarak girdikleri evlerde aramalar yaptı.
Yakalanan bazı hükümlüler, işlemlerin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyenlere yönelik operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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