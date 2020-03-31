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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 2 yıl 9 ay hapis

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 9 ay hapis ve 660 lira ceza verildi.

31.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:10
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 2 yıl 9 ay hapis

Adana 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 9 ay hapis ve 660 lira ceza verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık A.K. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, A.K'nin "ticari amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya nakletme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık A.K. ise savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı 2 yıl 9 ay hapis ve 660 lira adli para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel
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