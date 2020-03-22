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Adana'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

22.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:39
Adana'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt ve Gülbahçesi mahallelerinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 555 gram sentetik uyuşturucu, 9,77 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda, Aysu T. (22), Cumhur A. (33) ve Emrah E. (32) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Cumhur A. ve Emrah E. tutuklandı, Aysu T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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