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Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

01.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:53 Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 350 polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, 25 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 18 şüpheli gözaltına alındı, 8 kilo 700 gram esrar ve 165 gram eroin ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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