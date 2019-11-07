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Adana'da uyuşturucuya 2 tutuklama

ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 4 kilo 734 gram uyuşturucu bonzai hammaddesi olan 'Sentetik kannabinoid' ele geçirildi.

07.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:13 Adana'da uyuşturucuya 2 tutuklama

ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 4 kilo 734 gram uyuşturucu bonzai hammaddesi olan 'Sentetik kannabinoid' ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda paketler halinde 4 kilo 734 gram uyuşturucu bonzai hammaddesi olan 'Sentetik kannabinoid' maddesi ele geçirildi. Rıdvan Ö. (28) ve Deniz B. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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Kaynak: DHA

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