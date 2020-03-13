Adana'da uzun namlulu silah operasyonu
Adana'da düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.
13.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:00
Adana 'da düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri 2 ayrı adreste Kaleşnikof marka uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında evlerdeki aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Ayrıca bu silahlara ait 4 şarjör, 15 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alınırken, firari 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. - ADANA
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri 2 ayrı adreste Kaleşnikof marka uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında evlerdeki aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Ayrıca bu silahlara ait 4 şarjör, 15 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alınırken, firari 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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