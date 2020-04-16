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Adana'da vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmıyor

Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkarken mutlaka maske takılması uyarısına Adana'da vatandaşların uyduğu görüldü.

16.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:52
Adana'da vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmıyor
Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkarken mutlaka maske takılması uyarısına Adana 'da vatandaşların uyduğu görüldü.

Korona virüsün Türkiye 'ye etkisi altına almasından sonra kalabalık yere maskesiz girmek yasaklandı. Uzmanlar ise evden çıkarken mutlaka maske takılması uyarısında bulunuyor. Adana'da virüse karşı önlem alan vatandaşların da sokağa çıkarken maske takma uyarısına uyduğu gözlendi. Bazı vatandaşların maskenin yanı sıra sokakta siperlik taktığı da görüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Adana, Güncel
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