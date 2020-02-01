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Adana'da vatandaşların yaralı halde bulduğu doğan tedavi edilecek

Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar tarafından kanatlarından yaralanmış halde bulunan doğan, tedavi edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine verildi.

01.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:48Adana'da vatandaşların yaralı halde bulduğu doğan tedavi edilecek
'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar tarafından kanatlarından yaralanmış halde bulunan doğan, tedavi edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine verildi.
Gedikli Mahallesi'nde ormanlık alanda Caner Himmetoğlu ve Orhan Özsoy, yerde uçamayan bir doğanı fark etti.
Doğanın kanatlarından yara aldığını gören Himmetoğlu ve Özsoy, kuşu karton kutuya koyup durumu Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaralı doğanın tedavi edildikten sonra doğaya salınacağını kaydetti.
Himmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçamayan doğanı fark ettiklerini ve ilgililere durumu bildirdiklerini belirterek, "Kanadından yaralıydı. Büyük ihtimalle elektrik tellerine çarptı. Bulunduğu yerden alarak bir karton kutuya koyduk." diye konuştu.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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