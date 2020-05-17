Adana'da, Vefa Destek Grubu'na saldıranların suç dosyaları kabarık çıktı

Adana'da, Vefa Destek Grubu'na saldıranların suç dosyaları kabarık çıktıADANA'da, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile yemek dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'yla tartışıp, saldırıda bulunan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yanındaki 3 kişinin, 'kasten yaralama' ve 'ateşli silah...

17.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:13
Adana'da, Vefa Destek Grubu'na saldıranların suç dosyaları kabarık çıktı
ADANA'da, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile yemek dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'yla tartışıp, saldırıda bulunan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yanındaki 3 kişinin, 'kasten yaralama' ve 'ateşli silah ve bıçak bulundurma' suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
Olay, 15 Mayıs Cuma günü saat 22.00 sıralarında, Atakent Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte yemek dağıtımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu' na iddiaya göre, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, hakaret ederek saldırmaya başladı. Kaymakam Bingöl ve koruması, olayı engellemeye çalıştı. Olay yerine çağırılan polis ekipleri, Eren Yıldırım ile yanındaki Deniz İmran Y., Hüseyin Y. ve Serat Y.'yi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın yanındaki 3 kişi, serbest bırakıldı. 'Görevli memura mukavemet' ve 'hakaret' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanı Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan yapılan incelemede, olay sonrası serbest bırakılan Serat Y.nin 'taksirle yaralama', 'ateşli silah ve bıçak bulundurma', Hüseyin Y.'nin 'ateşli silah ve bıçak bulundurma', 'kasten adam yaralama' ve Deniz İmran Y.'nin ise 'kasten adam yaralama' suçlarından emniyette kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Adana’da, Vefa Destek Grubu’na saldıranların suç dosyaları kabarık çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Yıldırım, Bingöl, Adana, Güncel, Haber

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