Adana'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların taleplerini karşılıyor
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
22.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:50
Adana 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Pozantı ilçesinde Kaymakam Muammer Sarıdoğan başkanlığında kurulan grubun üyeleri, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan 11 kişiyi ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı.
Mahalle muhtarlarının öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde ekip üyeleri, koronavirüs salgını hakkında bilgilendirme yaptı.
Kaymakam Sarıdoğan, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını sürdüreceğini belirterek 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların mağdur olmaması için ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.
Pozantı ilçesinde Kaymakam Muammer Sarıdoğan başkanlığında kurulan grubun üyeleri, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan 11 kişiyi ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı.
Mahalle muhtarlarının öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde ekip üyeleri, koronavirüs salgını hakkında bilgilendirme yaptı.
Kaymakam Sarıdoğan, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını sürdüreceğini belirterek 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların mağdur olmaması için ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.
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Kaynak: AA