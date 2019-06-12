Adana'da vektör mücadelesi gece gündüz sürüyor

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş dönemden kaynaklı bütün sorunlara karşın, Adanalının başta sivrisinek olmak üzere, haşereden korunması için vektör mücadelesinin 15 ilçede gece gündüz yapıldığını belirtti.Adana Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede vektörle mücadeleyi sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemde müteahhit firmaya ödeme yapılmamasından kaynaklı; 2019'un şubat ve mart aylarında araç ve cihaz bakımının gerçekleştirilmemesi ile personel eksilmesi nedenleriyle ortaya çıkan olumsuz tabloya karşın, başta sivrisinekle olmak üzere, hastalık taşıyabilecek haşereyle mücadele devam ediyor.2018 Nisanında yapılan ihale sonucu 100 araç, 366 personel, ULV gece püskürtücüleri ve mist blowerlarla başlayan vektör mücadelesi, 2019'un ilk aylarından itibaren, müteahhit firmaya ödeme yapılmamasından kaynaklı araç ve cihaz bakımlarının gerçekleşmemesi sonucu 41 araçla yapılabilir hale geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire'den alınan araçların eklenmesi ile şu anda 80 araçlık vektör mücadele filosu Adana ve ilçelerinde ilaçlama gerçekleştiriyor. 366 olan vektör mücadele personelinin sayısı da, yine aynı gerekçelerle geçmiş dönemde 330'a düştü.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatı doğrultusunda, öz kaynaklarıyla yeniden toparlanmaya çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı vektörle mücadele filosu ve ekipleri, tüm olumsuzluklara rağmen Adanalıyı haşereden, özellikle de sivrisinekten korumak için gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışıyor.Yılın 6 ayı 54 araçla kışlak mücadelesi yapıldığını belirten ilgili daire yöneticileri, suyun sıcaklığının 15 dereceye ulaştığı mayıs ayında ilaçlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 46 araç daha eklendiğini ve vektör mücadelesinin yoğunlaştığını kaydederek, şubat ve mart aylarından itibaren aksamalar yaşandığını, buna rağmen, Adana ve 15 ilçesinde yaz boyunca sorunları azaltmak ve Adanalıları haşerenin zararlarından korumak için eldeki olanaklarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade etti.Standart çalışma sistemi seçim döneminde aksadıStandart çalışma sisteminin, bir önceki yönetim tarafından müteahhit firmaya yapılması gereken ödemenin gerçekleştirilmemesinden dolayı aksadığını belirten Başkan Karalar, "Sivrisinekle yoğun mücadelenin yapılması gereken zaman diliminde, müteahhit firmaya ödemelerin gerçekleştirilmemesi sonucu vektör mücadelesi aksadı. Bu süreç bir önceki yönetimin görevde olduğu zaman dilimini kapsıyor. Bugünkü şikayetlerin kaynağı bu. Vektörle mücadelede standart çalışma sistemi seçim döneminde aksadı ki ben o zaman Adana Büyükşehir Belediye Başkanı değildim. İlaçla mücadele firması, parası ödenmediği için araçlarının yarısını vermemiş ve pompaların bakımı yapılmadığı için de cihazların yarısı kullanılamıyordu. Şimdi sorunlar çözülüyor ve ilaçlama hızla yapılıyor. Takdir edersiniz ki yoktan var etmek yüce Allah'a mahsus. Bizim nasıl bir belediye tablosu ile karşılaştığımızı cümle alem biliyor. Her şeye rağmen hemşehrilerimizin bu konudaki sıkıntılarını en aza indirmek için, belediyemizin öz kaynaklarını da işin içine ekleyerek ve müteahhit firmayla sorunların çözümüne yönelik iletişime geçerek sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadeleyi yürütüyoruz" dedi.Şikayeti olan vatandaşların Alo 153'ü arayabileceğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Adanalıya hizmet etmek için geldiklerini ancak geçmişte yapılan hataların olumsuz sonuçlarının kendilerine yüklenmesinin haksızlık olacağını söyledi ve biraz sabredilmesi halinde sorunları minimum seviyeye indireceklerini vurguladı. - ADANA