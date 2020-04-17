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Adana'da virüste hızlı sonuç almak için ikinci laboratuvar da hizmete girdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını vesilesiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da virüsle mücadele etme çalışmaları sürdürülüyor.

17.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:29
Adana'da virüste hızlı sonuç almak için ikinci laboratuvar da hizmete girdi
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını vesilesiyle tüm Türkiye 'de olduğu gibi Adana 'da da virüsle mücadele etme çalışmaları sürdürülüyor. Hastalığın laboratuvar numuneleri üzerinde sadece Halk Sağlığı Laboratuvarlarında çalışılmaktayken bugünden itibaren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de ikinci laboratuvar olarak çalışmalarına başladı.

Adana'da korona virüs hastalığının laboratuvar numuneleri üzerinde şimdiye kadar sadece Halk Sağlığı Laboratuvarlarında çalışılmaktayken bugünden itibaren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de ikinci laboratuvar olarak hizmete girdi ve buradaki laboratuvarda da korona virüs hastalığının laboratuvar numuneleri üzerinde çalışılmaya başlandı.

Vali Demirtaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizde aynı anda iki laboratuvarımız hizmet verirse tahlillerin daha hızlı sonuçlanacağını düşünerek bu hizmeti gerçekleştirdik. Buradaki amacımız; test sonucu verme süresinin daha kısa olması, pozitif vakaların ilimizdeki pandemi hastanelerine bir an önce yönlendirilmesi ve hastanın temaslılarının filyasyonunun daha hızlı sağlanması ve bulaş hızının düşmesidir. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korona virüs laboratuvarının hizmete girmiş olması son derece önemli bir çalışmadır" dedi.

Demirtaş, çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür edip vatandaşlardan belirlenen kuralları titizlikle uygulamalarını ve zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarını istedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Adana, Güncel
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