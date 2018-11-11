11 Kasım 2018, 23:30

Adana'da Viyadükten Nehre Atlamak İsteyen Kişiyi Polis İkna Etti

- Adana'da viyadükten nehre atlamak isteyen kişiyi polis ikna etti İntihara kalkışan kişiyi bir vatandaş cep telefonuyla görüntülediADANA - Adana'da Seyhan Nehri'nde intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri ikna etti.

- Adana'da viyadükten nehre atlamak isteyen kişiyi polis ikna etti
İntihara kalkışan kişiyi bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi

ADANA - Adana'da Seyhan Nehri'nde intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri ikna etti. Yaşanan olayı görüntülemek için cep telefonuna sarılan vatandaş ise dikkat çekti.
Olay, Seyhan Nehri üzerinde Tarsus- Adana - Gaziantep Otoyolu Seyhan Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar köprü üzerinden Seyhan Nehri'ne atlamak üzere olan birisini görmesi üzerine durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye cankur ekipleri, bot ile nehrin içerisine girerek önlem aldı. Olay mahallinde bulunan Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, Halik K.'yı 30 dakika sonunda köprüden atlamaması için ikna etti.
Cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi
Halil K. Köprü üzerinden nehre atlamak üzereyken bir vatandaş o anları cep telefonu ile görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise merakla olay anını film izler gibi izledi.
Cumartesi gecesi de aynı yerde intihara kalkışmış
Halil K. borçları olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulunduğu öne sürülürken, Cumartesi gecesi aynı yere çıkarak intihar girişiminde bulunmuş, polis ekipleri şahsı o günde ikna etti. Halil K. ifade vermek üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Adana,Polis
11 Kasım 2018 Pazar 23:30



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