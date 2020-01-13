Haberler » Güncel » Adana'da yağma iddiası - Haber

Adana'da yağma iddiası

Adana'da 5 kişi hakkında, "birden fazla kişi tarafından yağma" suçundan 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

13.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:40Adana'da yağma iddiası
'da 5 kişi hakkında, "birden fazla kişi tarafından yağma" suçundan 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

G.C'nin, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, restoran sahibi Yaşar A, oğlu Uğur A, Mehmet Yaşar Y. ve Betül K. ile Mehmet K. hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hazırladığı iddianame Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.
İddianamede 5 kişinin 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.
İddianamede şüpheliler ve müştekilerin ifadelerine yer verildi.
Restoran sahibi Yaşar A, iddianamede yer alan savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, Gürcan C. ile yaptıkları ticaretten dolayı aralarında para meselesi olduğunu, bu olayda oğlu Uğur ve Mehmet K'nin de yanlarında olduğunu kaydetti.
Aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğunu belirten Yaşar A, bu olaydan sonra Gürcan ve ailesi ile hiç görüşmediğini, Gürcan C. ve Mehmet K. haricinde diğer şahısların hiçbirisini tanımadığını savundu.
Olaylarla ilgisinin olmadığını iddia eden Yaşar A, olayı ilk defa duyduğunu, adının neden bu olaylara karıştığını anlamadığını belirtti.
Şüphelilerin yargılanmasına 10 Mart'ta başlanacak.

Mehmet K, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:21  Balıkçılar yeni yılda "hamsi" sevinci yaşıyor - Haber
18:20  Günün Özeti - Haber
18:19  Köln Uluslararası Mobilya Fuarı açıldı - KÖLN - Haber
18:18  Çorum'da "Sağlıkta Gelecek" paneli düzenlendi - Haber
18:16  Başkan Yücel Meclis Üyelerine Batı Alanya'daki projelerini tanıttı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:22:54