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Adana'da yağmur sevinci

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adana'da, gece başlayan yağmur vatandaşları sevindirdi.

17.10.2019 09:56Adana'da yağmur sevinci
Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adana'da, gece başlayan yağmur vatandaşları sevindirdi.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Adana yeni güne yağmurla uyandı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, etkisini sabah saatlerinde de sürdürdü. Uzun süredir etkili olan sıcak hava, yağmurun etkisiyle serinledi.

Yağmur nedeniyle tedbirli davranan vatandaşlar dışarı şemsiyeleriyle çıkarken, bazıları ise yağmurdan kaçmaya çalıştı.

Hafta içinde hava sıcaklığının 37 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağmurla birlikte sıcaklık sabah saatlerinde 23 dereceye kadar düştü. - ADANA

Sabah, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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