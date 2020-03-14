Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı
ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
14.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:18
ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Terörle Mücadele Polisi, 12 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu İbrahim Hac G. (51), Wahad K. (56) ve Hüseyin H.'yi (23) gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerden Hüseyin H.'nin örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu, 2 akrabasının DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandığı, bir kuzeninin de Suriye'de silahlı çatışmada öldüğü belirlendi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Wahad K. (56) ve Hüseyin H. (23) tutuklandı. İbrahim Hac G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Güncel
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Güncel
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı