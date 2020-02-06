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Adana'da yakalanan uyuşturucu zanlısı kadın tutuklandı

Adana'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın cezaevine gönderildi.

06.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:22Adana'da yakalanan uyuşturucu zanlısı kadın tutuklandı
'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Kevser P'nin (23) kaldığı evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese baskın yapan ekipler, aramalarda 57 pakette 113 gram esrar, 20,36 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 150 lira ele geçirdi.
Bunun üzerine şüpheli Kevser P. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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