Haberler » Güncel » Adana'da yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu - Haber

Adana'da yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 saattir kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi portakal bahçesinde bulundu.

08.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:38Adana'da yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu
'nın merkez ilçesinde 4 saattir kendisinden alınamayan kişinin cesedi portakal bahçesinde bulundu. Cesedin üzerinde 3 köpeğin olduğu belirtildi.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesine giden 61 yaşındaki Hatip Sayılgan'dan yaklaşık 4 saat geçmesine rağmen haber alınamadı.

Aramaya çıkan yakınları Sayılgan'ın cansız bedenini evinin 2 kilometre uzağındaki portakal bahçesinde buldu. Sayılgan'ın yakınları bu sırada cesedin üzerinde 3 köpeğin olduğunu gördü.
Köpekleri cesetten uzaklaştıran bu kişiler durumu polise bildirdi.
Köpek ısırıklarının bulunduğu cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, olay yerinde bir de ateşli silahla vurulmuş köpek leşi bulunduğu belirtildi.

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:37  Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı - Haber
00:29  Antalya çift kol nakilli yusuf oğuz'un tırnakları uzamaya başladı - Haber
00:29  Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü - Haber
00:28  Alman polisi tarafından öldürülen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi - Haber
00:22  Alman polisi tarafından öldürülen türk'ün cenazesi türkiye'ye getirildi - Haber
00:06  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Haber
00:00  Libya Devlet Yüksek Konseyi: Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
21:33  Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Haber
21:04  Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı - Haber
9.01.2020 00:42:54