Adana'da "yan bakma" nedeniyle tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde "yan bakma" nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

21.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:39
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde "yan bakma" nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Avcılar Mahallesi'nde daha önce cezaevinden tahliye edilen K.Ş. (39) ile Erkan Düşkün (28) arasında "yan bakma" yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Düşkün, K.Ş'yi darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar olay yerinden ayrıldı.
K.Ş, kullandığı traktörle önünü kestiği Düşkün'e tabancayla ateş edip kaçtı.
Ağır yaralanan Düşkün, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adana’da ’yan bakma’ nedeniyle tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Avcılar, Sarıçam, Adana, Güncel, Haber

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