Adana'da Yangın

Adana'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br><br>Merkez Çukurova ilçesi Huzurevler Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın 11. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.<br><br>Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.<br><br>Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.<br><br>Yangında dumandan etkilenen bir bebeğe 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.