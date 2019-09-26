Adana'da yankesicilik zanlısı tutuklandı

Adana
'da hasta yakınının 2 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürülen 70 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, hasta yakını Mustafa K, polise merkez Seyhan
ilçesindeki hastanede cebindeki 2 bin liranın çalındığı ihbarında bulundu.
Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıyı tespit etti.
Ekipler, şüphelinin "yankesicilik, yaralama, resmi belgede sahtecilik, darp, tehdit ve hakaret" suçlarından emniyette kaydı bulunan 70 yaşındaki Murat A. olduğunu belirledi.
Zanlı, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.