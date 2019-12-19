Haberler » Güncel » Adana'da yargılanan FETÖ sanığı 21 eski öğretmenden birine 8 yıl 9 ay hapis - Haber

Adana'da yargılanan FETÖ sanığı 21 eski öğretmenden birine 8 yıl 9 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 21 sanıktan biri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

19.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:50 Adana'da yargılanan FETÖ sanığı 21 eski öğretmenden birine 8 yıl 9 ay hapis
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 21 sanıktan biri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanık R.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ali Çinkır'ın FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu gerekçesiyle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Çinkır'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:38   KKTC'den Türk gemi kaptanlarını tutuklayan Rum yönetimine tepki - Haber
17:38   Kars Belediye Başkanı Karaçanta'ya görevden el çektirmek isteyen darbeciler hakim karşısında - Haber
17:32   Sultangazi'de milyon liralık yatırımda sona gelindi - Haber
17:32   Yaylaya terk edilen eşek için seferber oldular - Haber
17:31   Gülcan Kış: "Yatırımların önünü açacağız" - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:52   'Tırıvırı' diye tabir edilen malzemelerle avlanan 8 kişiye yasal işlem yapıldı - Haber
19.12.2019 17:46:01