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Adana'da yargılanan PKK/KCK sanığı tahliye edildi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın Çukurova Üniversitesi yapılanmasında sözde "kadın meclisi sözcülüğü" yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

26.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:26
Adana'da yargılanan PKK/KCK sanığı tahliye edildi
Adana 'da, terör örgütü PKK/KCK'nın Çukurova Üniversitesi yapılanmasında sözde "kadın meclisi sözcülüğü" yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Helin D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Helin D. savunmasında, örgütün şehir yapılanmasında "kadro" diye tabir edilen teröristleri evinde saklamadığını iddia ederek, "Suçlamaları ve hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Çukurova Üniversitesinde örgütsel faaliyet organize etmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Helin D'nin tutuklulukta kaldığı süre ve bu aşamada etki edebileceği delillerin toplanmış olması hususlarını göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Duruşma ertelendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, PKK, Güncel

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