Haberler » Güncel » Haber

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı kararı

ADANA'da, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

20.09.2019 11:58Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı kararı
ADANA'da, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanlar olduğu, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 500 bin lira ele geçirildiği belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri A.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe alıp, 10 paravan şirket kurduğunu saptadı. 488 kişinin hesap numaraları üzerinden KKTC ve Ukrayna'ya, 31 milyon 500 bin lira aktarıldığını da tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için Adana'da belirlenen adreslere, şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, arama yapılan evlerde toplam 500 bin lira ele geçirildiği belirtildi. Operasyonun ise sürdürüldüğü öğrenildi.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:25 Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı
15:25 Yeşilbayır'da 600 kişiye aşure ikram edildi
15:24 Terör örgütüne ağır darbe
15:24 Kütahya'da "yeni nesil eğitim" hayata geçiriliyor
15:23 Okulda civa zehirlenmesi şüphesi
15:22 Şeker'den çiftçilere 'panşeker kart' uygulaması
15:22 Çarşılı köprülerden kardeşlik köprüsüne