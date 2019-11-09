Haberler » Güncel » Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama - Haber

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

ADANA'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı, tutuklandı.

09.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:44Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

ADANA'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçesi Kozan Caddesi'ndeki bir ATM'ye üst üste yüklü miktarda para yatıran B.K.'yi izlemeye aldı. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen B.K., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 13 bin 800 lira, 200 kişiye ait banka kartı, çok sayıda hesap cüzdanı ve alacakların yazılı olduğu defter ile para dekontları ele geçirildi. Polis, toplam 75 bin lira para yatırılan 220 hesaba bloke koydu. Soruşturma kapsamında B.K. ile birlikte 1'i kadın, 7 kişi daha yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.K. ile B.A. adlı kadının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Siber Suçlarla Mücadele, Yüreğir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:55 İstanbul'a bu yıl 12 milyon turist geldi
13:55 İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi
13:49 Başkan Coşkun'un baba acısı
13:53 Başkan Çınar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı
13:53 Öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
13:03 Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:56:07