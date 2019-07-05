05.07.2019 16:56
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Adana'da yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 8 tutuklama

Adana

Adana merkezli üç ilde KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi.

Adana merkezli üç ilde KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi. Yapılan operasyonda yakalanan 22 kişiden 8'i tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de savcılık ifadesi sonucu serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Antalya ve İstanbul'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden organize şekilde yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Çetenin 308 banka hesabı üzerinden günlük yaklaşık 200 bin TL para transferi gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda 22 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında çete lideri K.Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de savcılık ifadesi sonucu serbest bırakıldı. - ADANA
Kaynak: İHA
Kıbrıs, Adana, 3. Sayfa

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