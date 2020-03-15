Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı
Adana'da namlusunu değiştirdikleri kurusıkı tabancaların yasa dışı ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı serbest bırakıldı.
15.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:11
Adana 'da namlusunu değiştirdikleri kurusıkı tabancaların yasa dışı ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 gün önce düzenlenen operasyonda kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirip gerçek silaha dönüştürerek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kadın şüpheli N.Y. ile B.O, N.A, A.A, F.A. ve F.T. Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden N.Y. ve B.O. savcılıktan, diğer 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı verilen ancak adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Operasyon
Merkez Seyhan ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 Mart'ta düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalanmış, adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 3 namlu açma kılavuzu, 2 spiral, mengene, 8 icra yay ve mili ele geçirilmişti.
Kurusıkı tabancaların 100 liraya satın alındıktan sonra namlusunun değiştirilerek bin liraya el değiştirdiği, üçüncü kişilere ise yaklaşık 4 bin liraya satıldığı iddia edilmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 gün önce düzenlenen operasyonda kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirip gerçek silaha dönüştürerek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kadın şüpheli N.Y. ile B.O, N.A, A.A, F.A. ve F.T. Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden N.Y. ve B.O. savcılıktan, diğer 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı verilen ancak adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Operasyon
Merkez Seyhan ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 Mart'ta düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalanmış, adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 3 namlu açma kılavuzu, 2 spiral, mengene, 8 icra yay ve mili ele geçirilmişti.
Kurusıkı tabancaların 100 liraya satın alındıktan sonra namlusunun değiştirilerek bin liraya el değiştirdiği, üçüncü kişilere ise yaklaşık 4 bin liraya satıldığı iddia edilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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