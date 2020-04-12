Adana?da yasağa uymayanlara ceza yazıldı; 'ambulans şoförüyüm' dedi
ADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 789 TL ceza kesildi.
12.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:57
Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını sordu. Denetimde durdurulan bir sürücü hastası olduğunu, bu nedenle hastaneye gittiğini söyledi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu iddia eden bir sürücünün de oto tamircisi olduğu belirlendi. Polis ekipleri sürücülerin bahanesinin geçerli olmaması nedeniyle 789 lira para cezası uyguladı. Öte yandan hastane personeli olduğunu söyleyen bir vatandaşa polis ekiplerince maske verildi.
Kaynak: DHA
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