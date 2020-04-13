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Adana'da yasağın ardından cadde ve sokaklar hareketlendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının dün gece sona ermesinin ardından Adana'da ana cadde ve bulvarlarda araç ve yaya yoğunluğu oluştu.

13.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:29
Adana'da yasağın ardından cadde ve sokaklar hareketlendi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının dün gece sona ermesinin ardından Adana 'da ana cadde ve bulvarlarda araç ve yaya yoğunluğu oluştu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Zonguldak ve 30 büyükşehirde uygulanması kararlaştırılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklandığı üzere dün gece itibariyle son buldu. Yasağın ardından Adana'da ana cadde ve bulvarlarda zaman zaman araç trafiği oluştu. İşe giden vatandaşlar ise sokakları doldurdu.Sokağa çıkma yasağından önce alınan tedbirlerin uygulanacağı ve bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması devam edeceği kaydedildi.


- Adana

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Adana, Güncel
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