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Adana'da yasak kalktı, kent girişinde yoğunluk yaşandı

Adana'da yasak kalktı, kent girişinde yoğunluk yaşandıGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla, kent girişinde araç trafiği yaşanırken, Merkez Otogar'da ise sessizlik hakimdi.

12.05.2020 02:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 02:32
Adana'da yasak kalktı, kent girişinde yoğunluk yaşandı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla, kent girişinde araç trafiği yaşanırken, Merkez Otogar'da ise sessizlik hakimdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Nisan günü alınan kararla içinde Adana'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak için 4 Nisan tarihi ile giriş-çıkış yasağı getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Adana'nın da dahil olduğu 9 il için giriş-çıkış yasağının kaldırılma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 9 il için giriş-çıkış yasağı saat 00.00 itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalktığı ilk saatlerde Adana'nın batı girişinde küçük çaplı araç yoğunluğu yaşandı. Kontrol noktasında durdurulan araçlar, polislerin araç içindeki vatandaşların ateşlerini ölçmelerinin ardından kente giriş yaptı.
OTOGARDA SESSİZLİK HAKİM
Yasağın kalkmasına rağmen Adana Merkez Otogarı'nda sessizlik hakimdi. Birçok seyahat firmasının ofislerinin kapalı olduğu gözlenirken, peronlarda ne bir yolcu, ne de bir otobüs vardı. Seyahat şirketlerinin yasağın kalkmasının ardından yeniden hazırlayacağı seferler ile otogarda hareketliliğin yaşanabileceği belirtildi. Adana’da yasak kalktı, kent girişinde yoğunluk yaşandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adana, DHA, Güncel, Haber

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