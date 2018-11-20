Adana'da "Yaşam Tüneli Projesi" Başladı

Adana
'da, "Yaşam Tüneli Projesi" hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı
'nın "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla Tarsus-Adana- Gaziantep
otoyolunda "Yaşam Tüneli Projesi" hayata geçirildi.
Proje açılışına katılan Adana Valisi Mahmur Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Vekili Mustafa Erdal
Cılasın ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hasan Aksoy
'dan bilgi aldı.
Polisler, uygulama noktasında durdurulan sürücülere, emniyet kemeri kullanmanın önemi, alkolün sürücüler üzerindeki etkisi, cep telefonunun sürücüler üzerindeki olumsuz etkisi, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgilendirme yapıp çeşitli ikramlarda bulundu.
Vali Demirtaş da sohbet ettiği sürücü ve yolculara trafik kurallarının önemine dikkat çekti.
Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşların trafik kurallarına uymalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Vatandaşların gün geçtikçe daha da bilinçleneceğine inandığını kaydeden Demirtaş, kaza sayısını azaltmak istediklerini sözlerine ekledi.