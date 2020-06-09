Adana'da yeni aldıkları otomobille kaza yapan çift öldü

Adana'da tıra çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

09.06.2020 01:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 02:24
Adana'da tıra çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çağrı Cesur'un (32) kullandığı 59 AAV 341plakalı otomobil, Ceyhan- Yumurtalık kara yolu otoban kavşağında Rauf Kurt'un kullandığı 77 AZ 636 plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Cesur ile yanındaki eşi Gizem Cesur'un (29) hayatını kaybettiğini belirledi.
Tırın sürücüsü Kurt, gözaltına alınırken, Cesur çiftinin cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin bir gün önce aldıkları otomobille Yumurtalık ilçesinden döndükleri öğrenildi. Adana’da yeni aldıkları otomobille kaza yapan çift öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Yumurtalık, Ceyhan, Adana, Güncel, Haber

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