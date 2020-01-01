Haberler » Güncel » Adana'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haber

Adana'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

Adana'da bir hastanede saat 00: 01' dünyaya gelen "Fatma Nur" 2020'nin ilk bebeği oldu.

01.01.2020 01:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:36 Adana'da yeni yılın ilk bebeği doğdu
'da bir hastanede saat 00: 01' dünyaya gelen "Fatma Nur" 2020'nin ilk bebeği oldu.
Kadın Hastalıkları ve Doğumevi'nde Mustafa ve Müjde Balın çiftinin bebeği yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi.
Normal doğumla 3 kilo 300 gram olarak doğan bebeğe Fatma Nur ismi verildi.
Hastaneye ambulansla acil olarak getirilen ve 4. defa anne olma mutluluğunu yaşayan Müjde Balın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğe kaynanasının adını verdiklerini söyledi.
Eşi şehir dışında olduğu için doğuma tek geldiğini ifade eden Balın, yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu vurguladı.

Fatma Nur, Marsa, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:44   Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden "umreye gittim" savunması - Haber
02:42   Yeni yıla görev başında girdiler - Haber
02:42   Almanya'da yeni yıl coşkuyla karşılandı - Haber
02:41   DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Haber
02:40   15 temmuz köprüsü yeni yıl kutlamaları havadan görüntüleri - yeniden - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 02:50:35