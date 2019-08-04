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Adana'da yerli sığır üreticilerine eğitim

Adana'da yürütülen proje kapsamında yerli güney sarısı sığır besiciliği yapan üreticilere eğitim verildi.

04.08.2019 11:05 Adana'da yerli sığır üreticilerine eğitim
Adana'da yürütülen proje kapsamında yerli güney sarısı sığır besiciliği yapan üreticilere eğitim verildi.
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Adana Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Yerli Güney Sarısı Sığır Irkının Yerinde Korunması Projesi" bünyesinde hayvan dağıtımı yapılmış olan Feke ve Kozan ilçelerindeki sığır üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.
Toplantılarda proje lideri veteriner hekim Ahmet Çağrı Bıkmaz ile TARSİM Adana Bölge Müdürü Abdulvahap Kalaycıoğlu, sözleşme ve hayvan sigortaları hakkında bilgiler verdi.
Proje
Proje, Toros ve Amanos dağları ile Akdeniz kıyı şeridi arasında kalan bölgeler ve kısmen bu dağların kuzey ve doğusunda yayılım gösteren, et ve süt üretimi amaçlı beslenen yerli güney sarısı sığırın ırk özellikleri ve bölge sığır popülasyonunun hastalıklardan arındırılmış halde neslinin korunarak devam ettirilmesini öngörüyor.
Proje kapsamında Adana'da 325 üretici eliyle bin 925, Hatay'ın Payas ilçesinde 10 yetiştirici eliyle 189 yerli güney sarısı ırkı bulunuyor.

Tarım Sigortaları Havuzu, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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