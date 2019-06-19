19.06.2019 12:56
Haberler» Güncel» Haber

Adana'da yıldırım düşen evde yangın

Adana

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir ev, yıldırım düşmesinin ardından çıkan yangında zarar gördü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir ev, yıldırım düşmesinin ardından çıkan yangında zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Büyükmangıt Mahallesi'nde de Mehmet Haymana'ya ait bir eve yıldırım isabet etti.
Bu sırada çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde büyük hasar oluştu.
Ölen veya yaralanan olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Haymana, Ceyhan, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:15 Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı taksicileri ile bir araya geldi
13:15 11. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Kongresi
13:14 YTB gurbetçileri sınır ötesinde karşılıyor
13:14 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
13:14 Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü
13:13 Kırşehir'de Hint keneviri operasyonu
13:12 Doğu'daki şirin köy konuklarını bekliyor (2)