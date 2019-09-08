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Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

08.09.2019 23:45 Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Alak'ın kullandığı 01 M 0855 plakalı yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen Ayşegül Doğan'ın kullandığı 01 TD 299 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü de dahil toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar tedavileri için civardaki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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