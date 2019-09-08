Haberler» Güncel» Haber

Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

08.09.2019 23:50 Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Olay, Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Alak'ın kullandığı 01 M 0855 plakalı yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen Ayşegül Doğan'ın kullandığı 01 TD 299 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü de dahil toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar tedavileri için civardaki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:14   İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit Kansuva'nın ailesini ziyaret etti
01:02   Aspendos, Siegfried ile Odette'nin aşkına şahitlik etti
01:02   "Konya ASELSAN'ın etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz"
01:00   Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
00:48   GÜNDEM ÖZETİNE
00:43   Elazığ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
00:34   Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı