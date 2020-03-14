Menü
Haberler ›› Güncel ››Adana'da yolcu otobüslerinde koronavirüs önlemi - Güncel

Adana'da yolcu otobüslerinde koronavirüs önlemi

ADANA'da, şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

14.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:45
Adana'da yolcu otobüslerinde koronavirüs önlemi

ADANA'da, şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Yolculara da virüsle mücadele için bilgilendirme yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'küresel salgın' (pandemi) olarak adlandırılan koronavirüse karşı üniversite eğitimine 3 hafta ara verildi. Adana 'da bulanan otobüs firmaları da önlemlerini artırarak, şehirler arası otobüslerin dezenfektasyonu yaptı. Özel koruyucu kıyafet giyen görevliler, araçların tamamını temizlik dezenfeksiyon çalışması yaptı. İşlemlerin ardından tekrar otobüslere binen yolculara ıslak mendiller dağıtıldı. Firmalar adına açıklama yapan Nuray Aybatar "Ulaşımda çalışan firmalara büyük görevler düşmektedir. Biz de aynı şekilde hareket ederek tedbirlerimizi önceden alıp yolcularımızın sağlığı için gerekli çalışmaları yaptık. Otobüslerimizin ilaçlanması yapıldı. Aynı zamanda, yolcularımız, seyahatleri sırasında çeşitli bilgiler verilerek bilinçlendiriliyoruz" dedi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Adana, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı