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Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce kamyonet sonra otomobil çarptı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce kamyonet sonra otomobil çarptıADANA - Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken önce kamyonetin daha sonrada otomobilin çarptığı şahıs öldü.

25.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:02
'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce kamyonet sonra otomobil çarptı
ADANA - Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken önce kamyonetin daha sonrada otomobilin çarptığı şahıs öldü.
Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesi, Başak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yol yapım çalışması nedeniyle bir yönü trafiğe kapanan ve kalan kısmı çift taraflı kullanıma açılan D-400 karayolunda karşıya geçmeye çalışan Necati Akman'a M.D. yönetimindeki 01 CCJ 11 plakalı kamyonet çarptı. Yolun karşı şeridine fırlayan Akman'a bu sırada diğer yönden gelen Y.A. yönetimindeki 01 EBF 28 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan Akman için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Araç sürücüleri gözaltına alındı.
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce kamyonet sonra otomobil çarptı

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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