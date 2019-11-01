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Adana'da yük treni çarpan genç, ağır yaralandı

ADANA'da üzerinden demiryolu geçen tarihi Demir Köprü'de yük treni çarpan Enes Erbil (18), ağır yaralandı.

01.11.2019 03:46
ADANA'da üzerinden demiryolu geçen tarihi Demir Köprü'de yük treni çarpan Enes Erbil (18), ağır yaralandı. Köprüden itfaiye vincine bağlanan sedye ile indirilen Erbil, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Demir Köprü'de saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Demiryolunun geçtiği tarihi köprüde yürüdüğü ileri sürülen Enes Erbil'e Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Makinistin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tren yolunda kanlar içinde yerde kalan Erbil, ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerince vince bağlanan sedye ile indirilerek ambulansa taşındı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erbil'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polisin kaza yerindeki incelemeleri sonrası yük treni, seferine devam etti. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Adana'da yük treni çarpan genç, ağır yaralandı

İtfaiye, Erbil, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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