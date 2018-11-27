Adana'da Yüksek Sesle Müzik Cinayeti Davası

27 Kasım 2018 Salı 16:11



27 Kasım 2018 Salı 16:11

Adana'da yüksek sesle müzik dinleme yüzünden çıkan kavgada, bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 kişi hakkında 2 sanığa indirim, diğer sanığa da arttırım uygulandı.Yerel Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklar Yunus Deveci Çorum L Tipi, Semih Kepez Tarsus 3 Nolu T Tipi, M.E.B. (17) ise Şabanözü K1 Tipi Kapalı Cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada araştırılacak husus olmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.Savcı, mütalaasında öldürülen Ersen İlhan'ın Mine M'nin boşandığı eski eşi, sanıklardan Yunus Deveci'nin ise Mine M'nin erkek arkadaşı olduğunu belirtti.Öldürme olayının Deveci'nin sahibi olduğu ve Mine M'nin annesinin oturduğu evin karşısında bulunan büfede arkadaşları ile yüksek sesle müzik dinlemesinden kaynaklandığı ifade edildi.Savcı, Yargıtay'ın bozma kararında olayda asli failin M.E.B. olduğunun, Deveci ve Kepez'in ise olayda öldürülen Ersen'i tekmelemek ve yumruklamak suretiyle katıldıklarını belirtti.Mahkeme heyeti, M.E.B. ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerine ve bu şekilde Ersen'i öldürme kastıyla hareket ettiklerine dair delil bulunmadığını kaydetti.Sanıklar son savunmalarında, eski savunmalarını tekrarlayıp tahliyelerini istedi.Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan sanıklardan M.E.B'yi 8 yıl 10 ay 20 gün, Deveci'yi 13 yıl 4 ay, Kepez'i ise 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti.Heyet, ayrıca Deveci ile Kepez'i tahliye ederken M.E.B'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde 12 Mayıs 2015 yılında meydana gelmiş, minibüs şoförlüğü yapan Ersen İlhan'dan boşanan Mine M, bir süre evlerinin karşısındaki büfeyi işleten Yunus Deveci ile arkadaşlık yaptıktan sonra boşandığı eşi ile barışmıştı. Ardından Deveci ve arkadaşlarının yüksek sesle müzik dinlemesi yüzünden çıkan kavgada İlhan bıçaklanarak öldürülmüş, Deveci ise yaralanmıştı. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan sanıklar Deveci, Semih Kepez ve M.E.B hakkında kasten öldürme suçundan dava açılmıştı.