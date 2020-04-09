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Adana'da zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 1 ay hapis

Adana'da banka müşterilerinin hesabındaki 10 bin lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen özel bir bankanın gişe işlemleri görevlisi sanığa, 1 yıl 1 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

09.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:46
Adana'da zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 1 ay hapis
Adana 'da banka müşterilerinin hesabındaki 10 bin lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen özel bir bankanın gişe işlemleri görevlisi sanığa, 1 yıl 1 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık G.S. ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını tekrar ederek cezalandırılmasını istedi.
Sanık G.S. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Olayı araştırmak için bankaya gelen müfettiş beni tehdit etti. Ben zaten düğün hazırlığı yapıyordum. Bu olay başıma gelince konuyu ilk babama anlattım. Babam da bana 'düğünümüz var dava sürecine girmeyelim' diyerek bahse konu 10 bin lirayı bankaya yatırdı. Bu bankada kariyer amaçlı çalışıyordum. Mahkemeye sunulan soruşturma raporu ve kamera kayıtlarını kabul etmiyorum. Zimmetime para geçirmedim. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında olaya ilişkin soruşturma raporu ve kamera kayıtları dikkate alınarak sanığın "zimmet" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını verdi.
Mahkeme heyeti, "soruşturma başlamadan önce banka zararının giderildiği" gerekçesiyle sanık G.S'yi 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Banka, Adana, Güncel
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