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Adana'daki 2 cinayetin zanlısı 3 kişi tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

14.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:14
Adana'daki 2 cinayetin zanlısı 3 kişi tutuklandı
Adana 'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Mart'ta silahlı saldırıya uğradıktan 10 gün sonra hayatını kaybeden Cüneyt Aksüt ve 7 Nisan'da Kemal Daş'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan S.B, C.E. ve A.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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