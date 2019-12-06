Adana'daki akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı

Adana'da, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik 3 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında, aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA