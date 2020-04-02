Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi

Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi Korona virüs tedbirlerinin de etkisiyle cadde ve sokakların boşaldığı Adana'da asayiş olayları geçen yılın Mart ayına göre önemli oranda düşüş gösterdi Evden hırsızlık vaka sayısı 136'dan 102'ye düştü Ahmet Geçer: "İnsanlar...

02.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:53
Adana 'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi
Korona virüs tedbirlerinin de etkisiyle cadde ve sokakların boşaldığı Adana'da asayiş olayları geçen yılın Mart ayına göre önemli oranda düşüş gösterdi
Evden hırsızlık vaka sayısı 136'dan 102'ye düştü
Ahmet Geçer: "İnsanlar birbirlerini üzmüyor, kırmıyor. Polislerden başka kimseyi görmüyoruz"
ADANA - Adana'da, korona virüs tedbirlerinin alındığı Mart ayında asayiş olaylarının geçen yılın Mart ayına göre ciddi oranda düştüğü kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 2019 yılının Mart ayı içerisinde 136 evden hırsızlık olayı yaşanırken bu sene Mart ayında bu sayı 102 oldu. Otodan hırsızlık ise geçen yıl 100 iken bu sene rakam 72 oldu. Yine geçen sene aynı ayda 83 dolandırıcılık olayı meydana gelirken bu sene 51 olay meydana geldi. Yağma (Gasp) suçunda ise rakam geçen sene 34 iken bu sene 24 olarak kayıtlara geçildi. 2019 yılı Mart ayında 31 yankesicilik olayının yaşandığı kentte 2020 yılı Mart ayında 7 suç gerçekleştirildi. Yüzde 80 oranında azalma ise kapkaç suçunda yaşandı. Geçen sene 15 kapkaçın gerçekleştiği Adana'da bu sene Mart ayında sadece 3 kapkaç olayı meydana geldi.
"Olması gereken bu değildi ama iyi oldu"
Vatandaşlar ise Adana'nın asayiş olaylarının düşmesinden memnun oldu. Ahmet Geçer isimli bir vatandaş, "İnsanlar dışarıya çıkmayınca asayişte, işte düşük oluyor. Bu virüs herkesi vurdu. İnsanları eve kapattı. Bir kısım evden dışarı çıkıyor ama mecburiyetten çıkıyor. Ben bile mecburiyetten çıkıyorum. İnsanlar birbirlerini üzmüyor, kırmıyor. Polislerden başka kimseyi görmüyoruz. En çok onları görüyoruz. Olması gereken bu değildi ama iyi oldu. İnsanlar birbirini kırmasın isteriz. Böyle hastalık olmasın tabi. İnsanlar her zaman için birbirini sevmeli" diye konuştu.
"İnşallah hep böyle kalır"
Ertan Akgöz isimli başka bir vatandaş ise en başından bu yana insanların birbirine saygılı olması gerektiğini belirterek, "Virüs bu asayiş olaylarının düşmesine vesile oldu tabi. Cinayet, hırsızlık, terör olayları inşallah hiçbir zaman olmaz. Burada bir terör olayı da duymuyoruz ne güzel. İnşallah hep böyle kalır. Bu virüsü de umarım en yakın zamanda bütün insanlık olarak atlatırız" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Adana’daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Valisi uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haberler
Valisi uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
’Çapa’da 3 profesör koronadan öldü’ iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
'Çapa'da 3 profesör koronadan öldü' iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Fransa’da durum iç açıcı değil! Devlet, sebze halini morga dönüştürüyor Haberler
Fransa'da durum iç açıcı değil! Devlet, sebze halini morga dönüştürüyor
Çin’de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı Haberler
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
240 bin takipçisi olan ’Türkiye Gerçekleri’ hesabının sahibi yakalandı Haberler
240 bin takipçisi olan "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi yakalandı
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı Haberler
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:11: Seren Serengil'in 'Bizi korona edeceksin' diyerek yardımcısını darp ettiği iddiası - Haberler 22:10: Tarihi ahşap bina cayır cayır yandı - Haberler 22:09: Tarihi ahşap bina alev alev yandı...O anlar kamerada - Haberler 22:05: Korona virüsten ölen annenin karnından alınan bebek kurtarılamadı - Haberler 22:04: AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki - Haberler 21:57: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı 20:36: Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler 20:35: Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü - Haberler 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?