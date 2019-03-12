Adana'daki Bıçakla Yaralama

Adana
'nın Seyhan
ilçesinde tartıştığı üvey babasını bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı. Yeşilyurt Mahallesi
'nde tartıştığı üvey babası Mesut S'yi bıçaklayıp kaçan İsmail Aslan
'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Narlıca
Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde bulunduğunu belirledikleri zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, Adli Tıp
Birimin'deki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana'da 10 Mart'ta İsmail Aslan, üvey babası Mesut S'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaralamış, Mesut S. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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Kaynak: AA