20.06.2019 23:07
Haberler» Güncel» Haber

Adana'daki bıçaklı saldırı

Adana

Adana'da biri polis 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Adana'da biri polis 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam bilinmeyen bir nedenle saldırdığı S.K. ve araya girmeye çalışan M.T. ile kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi bıçakla yaralayan İ.T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen İ.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam uyuşturucu aldığı iddia edilen İ.T, bilinmeyen bir nedenle saldırdığı S.K'yi ve araya girmek isteyen M.T'yi bıçakla yaralamıştı.
Daha sonra babasıyla hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçan İ.T'nin kullandığı araç, Bülent Ecevit Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından durdurulmuştu.
İ.T. kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi de bıçakla boğazından yaralamıştı.
Kaynak: AA
Yavuzlar Mahallesi, Polis, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:25 Kraliçe 2'nci Elizabet'in 93'üncü yaş günü Ankara'da kutlandı
00:24 Trabzon'da şiddetli yağış
00:21 Erdoğan: "Bize Pontus dediler yaygarasını kopararak puan toplamak istiyor"
00:21 Erdoğan: "CHP adayı zaten tüm söylemini yalan ve takiye üzerine kurmuş"
00:21 Ayvalık'ta 75 düzensiz göçmen yakalandı
00:18 Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum"
00:17 Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında