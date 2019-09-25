Haberler » 3. Sayfa » Haber

Adana'daki bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı

Adana'daki bombalı saldırıda 5 kişi yaralandıADANA - Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.

25.09.2019 08:49
Adana'daki bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı
ADANA - Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesinde, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında Dadaloğlu Kavşağı üst geçidinin yanındaki ağacın altına konulan el yapımı ya da zaman ayarlı olduğu tahmin edilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu zırhlı servis aracındaki 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi,
Bu arada, Adana Emniyet Müdür Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.
Adana'daki bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:58 Jandarma özel ekip kurdu, çalıntı TIR ve dorse bulundu
10:56 Milas yağışa teslim oldu
10:55 Avcılar'da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu
10:52 Hatay'dan Didim'e uyuşturucu trafiği polise takıldı
10:51 Gülay'ın 'pişmanım' diyen katiline müebbet
10:50 "İntikam" paylaşımı yapan DEAŞ'lı tutuklandı
10:50 Saldırıda yaralananların hayati tehlikesi yok