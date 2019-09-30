Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı (2)

HÜCRE EVİ ORTAYA ÇIKTI

Adana'da, özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 teröristin 4 ay boyunca gizlendiği hücre evi ortaya çıktı. Terör örgütü MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın ev sahibi Makbule Gülbahar ve eşi Kerim Gülbahar'a gelerek kiralık olan evi tutmak istediklerini söylediği öğrenildi. Burada sıradan insanlar gibi yaşayan teröristlerin kendileri öğrenci olarak tanıtarak kentte bulunan bir otelde işe girmek üzere olduklarını söyledi. Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'dan hiç şüphelenmediklerini anlatan Makbule Gülbahar, "Bundan 4 ay önce kiraya verdiğimiz evi tutmak istediler. Son derece kibar konuşuyorlardı. Hatta yakın çevremiz 'Ne kadar temiz kiracılar. Keşke bizim de evimizi böyle kişiler tutsa' dedi. Bombalı saldırının ardından teröristlerin Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu öğrenen Kerim Gülbahar ise "Olayı duyunca şok olduk. Allah kahretsin, biz bilsek polise haber verirdik. Hiç şüphelenmedik. Hatta eşyaları yoktu, kendilerine eşya bile verdik" dedi. Saldırının ardından eve gelen olay yeri inceleme ekipleri, hücre evinde detaylı parmak izi araması yaptı. Teröristlerin geride bıraktığı eşyalardan iz arayan polisin evi didik didik aradığı görüldü. Soruşturmayı genişleten Terörle Mücadele ekipleri, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran başka örgüt bağlantılarını araştırmaya başladı.