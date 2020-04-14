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Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da, geçen yıl kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili 8'i tutuklu 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

14.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:58
Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana 'da, geçen yıl kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili 8'i tutuklu 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ali el A, Ali Abdullah el H, İsa el R, Muhammed Ferhan el B, Said el B, Salih Ş, Soliman A. ve Yasin A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.İ. ise duruşmaya gelmedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Ali Abdullah el H, olay gününe ilişkin tüm bildiklerini emniyetteki ifadesinde ayrıntılı olarak anlattığını belirterek, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da PKK/KCK üyesi olmadıklarını ve bombalı saldırıyla bir bağlantılarının bulunmadığını savunarak, beraatlarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti de duruşmayı erteledi.

Adana'da geçen yıl merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 8'i tutuklu 9 kişi hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve mala zarar verme" suçlarından ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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